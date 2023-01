Ημαθία

Νεκρό βρέφος στον Αλιάκμονα: Στην φυλακή η μητέρα

Τι υποστήριξε στην απολογία της η 29χρονη μητέρα του μωρού που βρέθηκε νεκρό στο φράγμα του Αλιάκμονα.



Προφυλακιστέα, μετά την απολογία της σε εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε η 29χρονη μητέρα του μωρού που βρέθηκε νεκρό στο φράγμα του Αλιάκμονα.

Η γυναίκα, που αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, αρνείται την κατηγορία και ισχυρίζεται ότι το 11 μηνών μωρό της μπουσούλησε, γλίστρησε και έπεσε στο νερό.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της Αντώνης Μπιδέρης, η 29χρονη δήλωσε μετανιωμένη που άφησε αβοήθητο το παιδί της, ενώ ο ίδιος ζήτησε να βρεθεί και να προσκομιστεί οπτικοακουστικό υλικό από το φράγμα του Αλιάκμονα.

Για την 29χρονη, η οποία φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα καθώς είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικές κλινικές, διατάχθηκε και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

