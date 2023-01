Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εγκαυματίας από φωτιά σε επιχείρηση

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στο νοσοκομείο ένα άτομο.

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, έπειτα από κλήση για φωτιά που φέρεται να ξέσπασε σε επιχείρηση με αιθέρια έλαια στην περιοχή Φαρμακέικα του Νέου Ρυσίου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα όπου και επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε έναν άνδρα περίπου 65 ετών ο οποίος υπέστη πολλαπλά εγκαύματα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

"Άκουσα τον ιδιοκτήτη του καταστήματος να καίγεται και να φωνάζει. Κάλεσα αμέσως το ασθενοφόρο το οποίο ήρθε και τον παρέλαβε μόλις τώρα. Ο ιδιοκτήτης καιγόταν στην αυλή της επιχείρησης. Είδαμε φλόγες να πετάγονται από την επιχείρηση και αυτόν να τρέχει και να φωνάζει φλεγόμενος", ανέφερε στο GRTimes υπεύθυνη παρακείμενου καταστήματος.

Πηγή: grtimes.gr

