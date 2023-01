Μαγνησία

Βόλος: Βρέθηκε νεκρή με το εσώρουχο και μια τούφα τρίχες στο χέρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρίλερ με τον θάνατο μιας γυναίκας μέσα στο σπίτι της. Ποιος την εντόπισε νεκρή. και ειδοποίησε την Αστυνομία.



Σε θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος μιας 55χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Αναλήψεως στον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βουλγαρικής καταγωγής σύντροφος της άτυχης γυναίκας ειδοποίησε την Αστυνομία, όταν εντόπισε την 55χρονη νεκρή μέσα στο υπόγειο διαμέρισμα.

Η γυναίκα φορούσε μόνο το εσώρουχο της, και στο ένα της χέρι κρατούσε μια τούφα από τρίχες. Το σπίτι ήταν σε άθλια κατάσταση και αναστατωμένο.



Οι αστυνομικοί ερευνούν κάθε πιθανότητα της υπόθεσης αυτής, ενώ δεν έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια. Έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής για να ρίξει φως στα αιτία του τραγικού θανάτου της γυναίκας.

Πηγή: thenewspaper.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλης Τόπαλος: Η ιατροδικαστική έκθεση, η έρευνα και οι πρώτες καταθέσεις

Νεκρό βρέφος στον Αλιάκμονα: Στην φυλακή η μητέρα

Τουρκία - Τασπινάρ: Η καλλονή που εξόργισε τον Ερντογάν (εικόνες)