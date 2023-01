Τρίκαλα

Τρίκαλα: Κάηκε ζωντανός στο σπίτι του

Ανείπωτη τραγωδία στα Τρίκαλα. Πώς ξέσπασε η φωτιά που στοίχισε τη ζωή στον άτυχο άνδρα.

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στα Τρίκαλα, όπου ένας άνδρας περίπου 60 ετών έχασε τη ζωή του ύστερα από φωτιά στο σπίτι του.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 3 τη νύχτα σε σπίτι επί της οδού Δεινοκράτους και αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Επί τόπου έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, που εντόπισαν τη σορό του άτυχου άνδρα μέσα στο υπνοδωμάτιό του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια της φωτιάς διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

