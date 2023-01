Λάρισα: συμμορία “νταήδων” απειλεί και ληστεύει ανήλικους

Λάρισα

Μια συμμορία νεαρών, είχε γίνει ο εφιάλτης για ανήλικους, τους οποίους τρομοκρατούσαν και μετά τους λήστευαν

Μια συμμορία νεαρών, είχε γίνει ο εφιάλτης για ανήλικους, τους οποίους τρομοκρατούσαν και μετά τους λήστευαν στη Λάρισα.

Σε εφιάλτη έχει εξελιχθεί ένας απλός περίπατος, μια βόλτα στην πλατεία της γειτονιάς για αρκετούς ανήλικους Λαρισαίους το τελευταίο διάστημα, λόγω της δράσης μιας επικίνδυνης παρέας νεαρών που εντοπίζουν παιδιά ηλικίας 12-15 ετών, τα απειλούν και έπειτα τα ληστεύουν χωρίς κανέναν ενδοιασμό.

Παιδιά και γονείς έχουν θορυβηθεί πολύ από την παράνομη δράση αυτής της συμμορίας νεαρών, κατά πληροφορίες από 17 – 20 ετών οι οποίοι εμφανίζονται σε διάφορες πλατείες της Λάρισας και προσεγγίζουν κυρίως αγόρια που είναι είτε μόνα τους είτε το πολύ έως δυο άτομα .

Τα πλησιάζουν και ζητούν ετσιθελικά ότι χρήματα κρατούν πάνω τους, εκτοξεύοντας απειλές για να μην τους μαρτυρήσουν. Οι γονείς συζητώντας μεταξύ τους, μιας και τα περιστατικά όλο και πληθαίνουν, έχουν τρομοκρατηθεί και ορισμένοι από αυτούς απευθύνθηκαν ήδη στην αστυνομία, αναφέροντας διάφορα συμβάντα που όλα έχουν κοινή αναφορά τα ίδια άτομα (κατά πως φαίνεται) και τον συγκεκριμένο τρόπο δράσης τους.

Κατά πληροφορίες οι αστυνομικοί βρίσκονται στο… κατώφλι των «νταήδων» και σύντομα αναμένονται εξελίξεις.

