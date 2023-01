Θεσσαλονίκη

“Terra Incognita”: Στον εισαγγελέα οι 29 συλληφθέντες

Έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση έξω από τα Δικαστήρια της πόλης

(εικόνα αρχείου)

Στον εισαγγελέα πρωτοδικών οδηγούνται τα 29 άτομα που συνελήφθησαν στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, όταν επιχείρησαν να ανακαταλάβουν κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο ανήκει στο ΑΠΘ και για πολλά χρόνια στέγαζε την αποκαλούμενη κατάληψη «Terra Incognita».

Σύμφωνα με το grtimes.gr, ενόψει της μεταγωγής τους ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση έξω από τα Δικαστήρια της πόλης, στην οποία καλούν άτομα από τον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο.

Νέα κατάληψη και άμεση επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.

Χθες το μεσημέρι (4/1) περίπου 50 άτομα βρέθηκαν έξω από το κτίριο, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του απεργού πείνας Θάνου Χατζηαγγέλου. Κρέμασαν επιπλέον και ένα γιγαντοπανό με τα αιτήματα τους.Στην συνέχεια με μία αστραπιαία επιχείρηση, αστυνομικοί των ματ έσπασαν την κατάληψη terra incognita προχωρώντας σε προσαγωγές πολλών ατόμων που στέκονταν μπροστά από αυτήν στο πεζοδρόμιο.

Επιπλέον, διαδηλωτές φώναζαν κάνοντας λόγο για υπερβολική χρήση βίας από την πλευρά της αστυνομίας απέναντι στους συγκεντρωμένους που σύμφωνα με τους ίδιους δεν προέβαλαν καμία αντίσταση. Διμοιρίες των ΜΑΤ προσέγγισαν το σημείο της κατάληψης τόσο από την οδό Τάσκου Παπαγεωργίου, όσο και από την οδό Φιλίππου. Χρησιμοποιώντας κρότου-λάμψης πήγαν κατευθείαν επάνω στους συγκεντρωμένους, στο σημείο φωνάζοντας συνθήματα και σύμφωνα με τις καταγγελίες δέχτηκαν πολλαπλά χτυπήματα με γκλοπ και ασπίδες.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Άμεση ήταν η αντίδραση της Ελληνικής Αστυνομίας όταν ομάδα ατόμων εισήλθε σήμερα (04 Ιανουαρίου 2023), σε κτήριο ιδιοκτησίας Α.Π.Θ. στη συμβολή των οδών Τάσκου Παπαγεωργίου και Ολύμπου (Terra Incognita) προσπαθώντας να το ανακαταλάβει.

Πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία συνελήφθησαν είκοσι εννέα (29) άτομα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Διευθύνσεων Ασφαλείας, Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης και Τροχαίας Θεσσαλονίκης καθώς και της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος.

Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης».

