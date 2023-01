Φθιώτιδα

Λαμία: η στιγμή που κάμερα “πιάνει” στα πράσα διαρρήκτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το συμβάν συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, με τους δράστες να ανοίγουν παράθυρο της καφετέριας για να μπουν και να αρπάξουν ό,τι υπήρχε

Οι γνωστοί - άγνωστοι επέλεξαν και πάλι ένα cafe που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης της Λαμίας και συγκεκριμένα στην αρχή της οδού Σατωβριάνδου, στην πλατεία Πάρκου.

Όπως κατέγραψε η κάμερα αρχικά για αρκετή ώρα ήταν έξω από το καφέ μια παρέα 5-6 ατόμων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένας από αυτούς δοκίμασε αν ανοίγει ένα πλαϊνό παράθυρο της καφετέριας και αφού είδε ότι ανοίγει μετά απλό λίγο πήδηξε μέσα .

Φόρεσε κουκούλα και μάσκα , ενώ στα χέρια έβαλε κάλτσες , για να μην αφήσει αποτυπώματα και μπήκε μέσα.



Ήταν όμως άτυχος αφού στην ταμειακή τα ψιλά ήταν ελάχιστα και στα συρτάρια που έψαξε δεν βρήκε τίποτα.

πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεοφάνεια: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

ΗΠΑ σε Τουρκία για 12 μίλια: Σταματήστε τις απειλές κατά της Ελλάδας

Λάρισα: Το πιο επικό κλείσιμο μαγαζιού έγινε με πέταγμα τραπεζιών και πιάτων (εικόνες)