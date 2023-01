Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: φωτιά σε φορτηγό πριν τα διόδια Λαγκαδά (βίντεο)

Πώς προκλήθηκε η φωτιά στο φορτηγό που προκάλεσε σοβαρό μποτιλιάρισμα στην Εγνατία.

Στις φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό στην Εγνατία Οδό Θεσσαλονίκης - Σερρών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πυρκαγιά ξέσπασε στο φορτηγό λίγο πριν τα διόδια του Λαγκαδά, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.





Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες για να σβήσουν τις φλόγες.





Πριν τα διόδια του Λαγκαδά δημιουργήθηκε σοβαρό μποτιλιάρισμα για ώρα.

