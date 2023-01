Χαλκιδική

Αγριογούρουνα: Λαθροθήρες έστησαν “τυφλή” φονική παγίδα που θα σκότωνε και άνθρωπο (εικόνες)

Όποιον περνούσε από το σημείο θα χτυπούσε η θανάσιμη παγίδα που έστησαν λαθροθήρες για να σκοτώσουν αγριογούρουνα.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Δύο ασυνείδητους λαθροθήρες συνέλαβαν στη Χαλκιδική οι Θηροφύλακες της ΚΟΜΑΘ, οι οποίοι είχαν στήσει αυτοσχέδιο μηχανισμό με δύο όπλα για τη θανάτωση αγριόχοιρων, ο οποίος θα εκπυρσοκροτούσε αδιακρίτως εναντίον αυτού που θα τον ενεργοποιούσε.

Θηροφύλακες της ΚΟΜΑΘ, με βάση πληροφορίες που είχαν, βρήκαν τον μηχανισμό την Τρίτη 3/1 το μεσημέρι προς απόγευμα σε Καταφύγιο Άγριας Ζωής στον Πολύγυρο. Αμέσως ο Συντονιστής θηροφύλακας της περιοχής Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής οργάνωσε κλιμάκιο έξι θηροφυλάκων, οι οποίοι από τα ξημερώματα της Τετάρτης 4/1 παρακολουθούσαν την περιοχή. Προσεκτικά για να μην τους παρατηρήσει κανείς, κάλυψαν την περιοχή και περίμεναν τους λαθροθήρες να εμφανιστούν.

Λίγο μετά τις 16.00, δύο άτομα πλησίασαν το μηχανισμό με σκοπό να τον οπλίσουν. Είχαν, μάλιστα, από προηγούμενη ημέρα, ρίξει καλαμπόκι στο σημείο ώστε τα αγριογούρουνα, σκύβοντας να το φάνε, να ενεργοποιήσουν το μηχανισμό με εκπυρσοκρότηση δύο καραμπινών ταυτόχρονα, που θα τα θανάτωνε. Αμέσως εμφανίστηκαν μπροστά τους οι θηροφύλακες. Οι λαθροθήρες παραδέχτηκαν τις παραβάσεις και παρέδωσαν στους θηροφύλακες όλα τα παράνομα μέσα, ώστε στη συνέχεια να κατατεθεί στη Δασική Υπηρεσία η μήνυση.

Η σύλληψη αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι ο μηχανισμός αυτός δεν ήταν εύκολα ορατός σε μη έμπειρο μάτι και ότι υπήρχε κίνδυνος οποιοσδήποτε άνθρωπος, περνούσε από το σημείο να ενεργοποιήσει με το πόδι του το μηχανισμό.

