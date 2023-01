Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Πέθανε ξαφνικά ο Γιώργος Νικολόπουλος - Είχε βιώσει δύο τραγωδίες

Πρόωρα έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Νικολόπουλος, που είδε δολοφονημένο τον γιό του, στο πενταπλό φονικό, ενώ αργότερα θρήνησε, την ίδια ημέρα, κόρη και σύζυγο.

Σε ηλικία 62 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Νικολόπουλος, προκαλώντας συγκίνηση και θλίψη στο Αγρίνιο.

Πρόκειται για τον πατέρα του ενός από τους πέντε κυνηγούς, ξαδέλφια μεταξύ τους, που σκότωσε ο Διονύσης Φούκας το 2006, στα Καλύβια Αιτωλοακαρνανίας, επειδή στην διάρκεια του κυνηγιού «πάτησαν» το τριφύλλι που μεγάλωνε για τα ζώα του και με τις καραμπίνες τους τρόμαζαν τα ετοιμόγεννα ζώα, σε ένα πολλαπλό έγκλημα που συντάραξε όλη την Ελλάδα.

Ο 17χρονος Αλέξης ήταν ένας από τους αδικοχαμένους κυνηγούς. Μάλιστα, ήταν ο πατέρας του, που έφυγε από την ζωή την Τετάρτη, ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε στον τόπο του πενταπλού φονικού.

Περίπου τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2010, έφυγαν από τη ζωή και η 51χρονη σύζυγος μαζί με την 16χρονη κόρη του Γεωργίου Νικολόπουλου, που προέβησαν σε απονενοημένο διάβημα πινοντας φυτοφάρμακο, καθώς δεν ξεπέρασαν ποτέ την απώλεια του 17ρονου Αλέξανδρου.

Ο Γιώργος Νικολόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή αιφνιδίως εν ώρα εργασίας, σε εργοτάξιο αυτοκινητοδρόμου.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου του διατάχθηκε η προβλεπόμενη προανάκριση, στο πλαίσιο της οποίας παραγγέλθηκε νεκροψία - νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας.

Η κηδεία του έγινε την Πέμπτη, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καμαρούλας, του χωριού όπου ζούσε με την οικογένεια του, που «σκόρπισε» μετά από τις δύο τραγωδίες.

