Κοινωνία

Θεοφάνια: Η στιγμή του τραυματισμού του νεαρού που βούτηξε για τον Σταυρό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ο νεαρός τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να πιάσει τον Σταυρό ανάμεσα στο πλήθος.

Σοβαρά τραυματίστηκε ο νεαρός άνδρας που έπεσε στη θάλασσα για να πιάσει τον Σταυρό στον Θεολόγο στην περιοχή Μαλεσίνα στη Φθιώτιδα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο νεαρός έπεσε στη θάλασσα με βουτιά, χωρίς να υπολογίσει πως ήταν ιδιαίτερα ρηχά.

Μετά την βουτιά σηκώθηκε, φίλησε τον Σταυρό, στην συνέχεια όμως ζαλίστηκε και έπεσε στο νερό.

Με την βοήθεια άλλων πολιτών, ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας της Αταλάντης και στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Λαμίας, αφού είχε χτυπήσει στο κεφάλι και τα χέρια.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θα χρειαστεί εγχείρηση και στα δύο του χέρια, ενώ οι γιατροί θα τον υποβάλλουν και σε περαιτέρω εξετάσεις.

Πηγή: tvstar.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Φονική σύγκρουση με φορτηγό (εικόνες)

Πάτρα: 15χρονος μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο

ΕΣΕΕ: Αύξηση πωλήσεων για 1 στις 4 επιχειρήσεις την εορταστική περίοδο