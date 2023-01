Φθιώτιδα

Λαμία: Χειροπέδες στους ληστές με τον σουγιά και το “μαϊμού” πιστόλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τέχνασμα των ληστών, που όπως αποδείχτηκε τελικά δεν ήταν και τόσο... έξυπνο.

Εντός ορίων αυτοφώρου συνελήφθησαν, δύο Έλληνες στις 5 Ιαουναρίου 2023 το μεσημέρι στη Λαμία, από Αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας για διάπραξη δύο ληστειών.

Ειδικότερα προχθές το βράδυ οι δύο συλληφθέντες, ένας 30χρονος και ένας 23χρονος από κοινού με ένα ακόμα ημεδαπό συνεργό τους που έχει ταυτοποιηθεί, με την άσκηση σωματικής βίας αφαίρεσαν από ένα ημεδαπό άτομο, ένα κινητό τηλέφωνο, χρηματικό ποσό και μια τσάντα με διάφορα είδη τροφίμων.

Ακολούθως οι δύο συλληφθέντες σε άλλη περιοχή της Λαμίας, προσέγγισαν δύο νεαρούς αλλοδαπούς και με την απειλή σουγιά καθώς και αντικειμένου που ο ένας εκ των συλληφθέντων είχε μέσα στη ζακέτα του και προσομοίαζε με πιστόλι, αφαίρεσαν από τον ένα παθόντα μια συσκευασία καπνού καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Το κινητό τηλέφωνο ανευρέθηκε πλησίον του σημείου του συμβάντος και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Την προανάκριση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

Πηγή: https://lamianow.gr/

Θεοφάνια: Η στιγμή του τραυματισμού του νεαρού που βούτηξε για τον Σταυρό (βίντεο)

Τροχαίο: Φονική σύγκρουση με φορτηγό (εικόνες)

Πάτρα: 15χρονος μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο

Κόντρα Συρίγου - ΣΥΡΙΖΑ για τα αμερικανικά F16 και την Τουρκία