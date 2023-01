Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αυτοκίνητο που επέβαινε οικογένεια

"Λαχτάρησε" οικογένεια, όταν ο κινητήρας του αυτοκινήτου τους πήρε φωτιά.

“Λαχτάρα” πήρε μία οικογένεια στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Πέμπτης 6 Ιανουαρίου, καθώς ξέσπασε φωτιά στο Ι.Χ. αυτοκίνητο που επέβαινε.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ το κινούνταν με το αυτοκίνητο στην περιοχή του Πολυδενδρίου του Λαγκαδά, τα μέλη της οικογένειας αντιλήφθηκαν καπνό στον κινητήρα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ξέσπασε φωτιά.

Τότε, ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα και όλα τα μέλη της οικογένειας βγήκαν από αυτό εγκαίρως.

Άμεσα στο σημείο κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβέστες με δύο υδροφόρα οχήματα και έσβησαν τη φωτιά. Το αυτοκίνητο κάηκε μερικώς.

