Άρτα: Δωρεά οργάνων 19χρονου που χτύπησε σε τροχαίο

"Γέφυρα ζωής" για τα όργανα του 19χρονου, οι γονείς του οποίου πήραν την συγκινητική απόφαση με τον θάνατο του να δώσει ζωή σε άλλους ανθρώπους.

Η διαδικασία λήψης οργάνων ενός 19χρονου, θύματος τροχαίου πραγματοποιήθηκε νωρίς σήμερα νωρίς το πρωί, Σάββατο 7 Ιανουαρίου, στο νοσοκομείο της Άρτας.

Οι γονείς του 19χρονου αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανα του παιδιού τους και να δώσουν ζωή σε άλλους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Τρείς ιατρικές ομάδες από Αθήνα, Θεσσαλονίκη κα Γιάννενα βρίσκονται στο νοσοκομείο για να λάβουν και να προχωρήσουν στη μεταμόσχευση της καρδιάς, των νεφρών και του ήπατος.

Το ίδιο θα κάνουν και οι γονείς του άτυχου 6χρονου από τα Γρεβενά, καθώς εχτές επήλθε ο εγκεφαλικός θάνατος του παιδιού και οι γονείς του συναίνεσαν στη δωρεά των οργάνων του.

Ο 19χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο που έγινε στο Αγρίνιο στις 27 Δεκεμβρίου, όταν το ΙΧ που οδηγούσε «καρφώθηκε» σε κολώνα στο κέντρο της πόλης και για τον απεγκλωβισμό του είχε στηθεί ολόκληρη επιχείρηση από την Πυροσβεστική.

