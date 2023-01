Ηλεία

Ιερόσυλοι διέρρηξαν ξωκλήσι και προκάλεσαν ζημιές (εικόνες)

Ανήμερα των Θεοφανίων έδρασαν οι θρασύτατοι διαρρήκτες προκαλώντας ζημιές στο ξωκλήσι.



Ανήμερα τα Θεοφάνια έδρασαν θρασύτατοι διαρρήκτες στον οικισμό του Κώμη Βουπρασίας που παραβίασαν το ξωκλήσι του Αγίου Ιωάννη στο νεκροταφείο της περιοχής.

Σύμφωνα με τον π. Ιωάννη Κούγια οι δράστες εισέβαλαν από παράθυρο του ναού και προκάλεσαν αρκετές ζημιές, ενώ αφαίρεσαν το καταγραφικό του συστήματος ασφαλείας, χωρίς να πάρουν χρήματα ή κάτι άλλο.

Σύμφωνα πάντα με τον ιερέα, ο ναός έχει μπει στο στόχαστρο ιερόσυλων διαρρηκτών στο παρελθόν.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Α.Τ. Βουπρασίας.

Πηγή: ilialive.gr

