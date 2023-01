Έβρος

Αλεξανδρούπολη: Νεκρός άνδρας που έπεσε σε φρεάτιο

Τραγικό τέλος για άνδρα που βρέθηκε μέσα στο φρεάτιο, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Τραγικό τέλος για ηλικιωμένο που έπεσε σε φρεάτιο του χωριού Πέπλος, στην Αλεξανδρούπολη.

Τον 80χρονο είδε περαστικός, που ειδοποίησε την Αστυνομία αλλά και την Πυροσβεστική Αλεξανδρούπολης, η οποία έφτασε στο σημείο και ξεκίνησαν οι προσπάθειες ανάσυρσης του. Η κατάσταση όμως είναι δύσκολη, αφού το μήκος του φρεατίου δεν ξεπερνάει το μισό μέτρο και το σώμα του άνδρα φαίνεται ότι σφήνωσε στα τοιχώματα.

Για την ανάσυρσή του επιχείρησαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένος από φρέαρ στην περιοχή Πέπλος Έβρου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές #πυροσβέστες. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 7, 2023

Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος στην προσπάθεια του να ανοίξει το μεταλλικό καπάκι, άγνωστο για ποιο λόγο, μπορεί να ένοιωσε αδιαθεσία, να έχασε τις αισθήσεις του και γι αυτό να έπεσε μέσα.

Πηγή: evros-news.gr

