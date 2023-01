Έβρος

Αλεξανδρούπολη: πνίγηκε σε φρεάτιο, ενώ έβγαζε νερό για τον σκύλο του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαιρετικά στενό είναι το φρεάτιο, στο οποίο έχασε την ζωή του ο άτυχος άνδρας. Πως συνέβη το δυστύχημα που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

Στο πηγάδι της φωτογραφίας έχασε την ζωή του χθες βράδυ ο 80χρονος άνδρας από το χωριό Πέπλος Αλεξανδρούπολης, όταν προσπάθησε να βγάλει νερό για να πιει ο σκύλος, αλλά δυστυχώς έπεσε μέσα και πνίγηκε.

Σύμφωνα με το Evros-news.gr, ο ηλικιωμένος, που αντιμετώπιζε και προβλήματα με την καρδιά του, έβγαλε βόλτα τον αγαπημένο του σκύλο. Κάθισε να ξεκουραστεί στο παγκάκι που βλέπετε, έβγαλε το μπουφάν του και αφού τράβηξε το μεταλικό καπάκι έσκυψε να βγάει νερό για να ξεδιψάσει ο σκύλος του. Όμως ζαλίστηκε και έπεσε μέσα, χτύπησε και τελικά πνίγηκε.

Τον βρήκε περαστικός και ειδοοποίησε την Αστυνομία αλλά και την Πυροσβεστική. Επιτόπου έφτασαν 2 οχήματα με 7 Πυροσβέστες από την Αλεξανδρούπολη, αλλά και μέλη του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Φερών. Άρχισε η επιχείρηση ανάσυρσης του η οποία δεν ήταν εύκολη, αφού το πηγάδι ήταν στενό, με πλάτος περίπου μισό μέτρο. Όταν έβγαλαν τον άτυχο 80χρονο, διαπιστώθηκε πως ήταν νεκρός. Τον παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε επίσης στο σημείο του χωριού Πέπλος, ενώ η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένος από φρέαρ στην περιοχή Πέπλος Έβρου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές #πυροσβέστες. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 7, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Τραυματίες από κατάρρευση οροφής σε αίθουσα ξενοδοχείου (εικόνες)

ΗΠΑ: Πελάτης εστιατορίου πυροβόλησε και σκότωσε ληστή (βίντεο)

Missing Alert για 12χρονη αγνοούμενη