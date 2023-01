Ηράκλειο

Κρήτη: Απεγκλωβισμός ανδρών από δύσβατα σημεία

Το ένα περιστατικό έγινε στην περιοχή της Γέργερης και το δεύτερο στην Ιεράπετρα

Επί ποδός τέθηκαν αργά το απόγευμα του Σαββάτου οι αρχές σε Ηράκλειο και Λασίθι, για την παροχή βοήθειας σε δύο διαφορετικά περιστατικά πτώσης σε δύσβατα σημεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive.gr, οι επιχειρήσεις στήθηκαν για δύο ηλικιωμένους άνδρες, ο ένας στον οικισμό Καρδαμιανά, κοντά στην Γέργερη Ηρακλείου και ο δεύτερος σε ορεινή περιοχή της Ιεράπετρας Λασιθίου.

Και στις δύο περιπτώσεις ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην περίπτωση της Γέργερης, ένας 80χρονος άνδρας, τον οποίο αναζητούσαν οι οικείοι του, βρέθηκε σε κοίτη ποταμού. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο άνδρας ανασύρθηκε από τους Πυροσβέστες και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του.

Στην περίπτωση της Ιεράπετρας, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας βοσκός έπεσε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, σε δύσβατο σημείο και ζητήθηκε η βοήθεια των πυροσβεστών προκειμένου να μεταφερθεί σε σημείο όπου θα μπορούσε να παραληφθεί από το ΕΚΑΒ. Σε αυτή την περίπτωση, ο άνδρας δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο ζωής.

