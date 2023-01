Κορινθία

Ξυλόκαστρο: Νεκρή υπάλληλος καθαριότητας - Αυτοκίνητο καρφώθηκε στο απορριμματοφόρο

Τραγωδία με θύμα την άτυχη εργαζόμενη στην καθαριότητα. Πως συνέβη το δυστύχημα.

(εικόνα αρχείου)

Τραγικό θάνατο βρήκε μία γυναίκα εργαζόμενη στην καθαριότητα του δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης το πρωί της Κυριακής (8/1) στην περιοχή Κάτω Πιτσά, όταν αυτοκίνητο έπεσε στο απορριμματοφόρο στο οποίο βρισκόταν.

Σύμφωνα με το Korinthostv.gr λίγο μετά τις 06:30 συνέβη το δυστύχημα, όταν οι υπάλληλοι στην καθαριότητα πραγματοποιούσαν αποκομιδή απορριμμάτων με το δημοτικό όχημα στην περιοχή Κάτω Πιτσά στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών.

Αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας άνδρας έπεσε, υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, με ταχύτητα πάνω στο απορριμματοφόρο και χτύπησε τη γυναίκα υπάλληλο του Δήμου η οποία εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο ανυψωτικό, ώστε να αδειάσει τα σκουπίδια.

Η άτυχη γυναίκα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείου Κορίνθου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Ο οδηγός του Ι.Χ. τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Κορίνθου.

