Γρεβενά: Διάρρηξη με “χρυσή” λεία

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της κλοπής με μεγάλη λεία στα Γρεβενά.

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 28χρονου αλλοδαπού, για κλοπή που διαπράχθηκε τον περασμένο Οκτώβριο σε περιοχή των Γρεβενών σε οικία 67χρονου, η οποία εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών.

Συγκεκριμένα, ύστερα από αστυνομική έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι ο 28χρονος, αφού διέρρηξε το σπίτι του 67χρονου, μπήκε μέσα και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ, χρυσαφικά και διάφορα άλλα αντικείμενα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.

