Τροχαίο - Ξυλόκαστρο: Διαμελίστηκε η υπάλληλος καθαριότητας που χτυπήθηκε από αυτοκίνητο

Σε αλκοτέστ υποβλήθηκε ο οδηγός. Η τραγική σύμπτωση που αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής για τον πατέρα του. Πως έγινε το κακό.

Φως στα αιτία του δυστυχήματος με την 45χρονη υπάλληλο καθαριότητας που τραυματίστηκε και πέθανε ακαριαία, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο απορριμματοφόρο με το οποιο εργαζόταν, αναμένεται να ρίξουν οι καταθέσεις των δυο οδηγών των εμπλεκομένων οχημάτων.

Ο 36ρονος οδηγός του αυτοκινήτου ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχει συλληφθεί και ερευνάται αν είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, έχει τραυματιστεί ελαφρά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κορίνθου, ενώ προσεχώς αναμένεται να καταθέσει στην αστυνομία.

Το 45χρονο θύμα του δυστυχήματος η οποία είναι Ρομά, εργαζόταν στον τομέα της καθαριότητας και σύμφωνα με τις πληροφορίες την ωρα του τροχαίου βρισκόταν στο ανυψωτικό ώστε να αδειάσει τα σκουπίδια.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 6:30 όταν οι υπάλληλοι στην καθαριότητα πραγματοποιούσαν αποκομιδή απορριμμάτων με το δημοτικό όχημα στην περιοχή Κάτω Πιτσά στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών. Ο 36χρονος οδηγός, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμης συνθήκες, έπεσε με ταχύτητα στο απορριμματοφόρο. Η γυναίκα, που κατά πληροφορίες ακρωτηριάστηκε στα κάτω άκρα, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείου Κορίνθου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Η τραγική σύμπτωση

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν μια τραγική λεπτομέρεια από το παρελθόν. ;σύμφωνα με το protothema.gr, πριν 20 χρόνια, ο πατέρας του 26χρονου οδηγού που διαμέλισε την υπάλληλο καθαριότητας, είχε σκοτώσει πεζό με το αυτοκίνητό του.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει "Σήμερα (8.1.2023) το πρωί, στο 43ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου – Πατρών, Ι.Χ. επιβατηγό, που οδηγούσε 36χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με Δ.Χ.Φ. απορριμματοφόρο όχημα, που οδηγούσε 53χρονος ημεδαπός και επέβαιναν 45χρονη ημεδαπή και 23χρονος ημεδαπός. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός της 45χρονης και ο τραυματισμός του 36χρονου οδηγού. Η άτυχη γυναίκα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείου Κορίνθου, όπου οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό της. Ο οδηγός του Ι.Χ. τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Κορίνθου. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης".