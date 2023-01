Χανιά

Χίος: Νεκρός μετά από φωτιά σε σπίτι

Που και πως εντοπίστηκε η σορός του ενοίκου του σπιτιού. Τι αναφέρει σε ανακοίνωση του το Πυροσβεστικό Σώμα.

Νεκρός βρέθηκε άνδρας 90 ετών στα Λημνιά της Βολισσού Χίου, μέσα στο σπίτι του.

Ο 90χρονος άνδρας βρέθηκε τα ξημερώματα από συγγενικό του πρόσωπο.

Στην περιοχή βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής αστυνομίας και διερευνούν την υπόθεση.

Στο σημείο είναι ο ιατροδικαστής και αναμένονται αποτελέσματα ενώ έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια.

Σε ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρεται ότι «Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε σε οικία, εντός της οποίας υπήρχαν εμφανή στοιχεία προηγηθείσας πυρκαγιάς, η οποία είχε κατασβεσθεί προ αφίξεως της Υπηρεσίας μας, που ειδοποιήθηκε κατά τις πρωινές ώρες σήμερα στα Λημνιά του δήμου Αμανής στη νήσο Χίο. Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα».

