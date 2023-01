Τρίκαλα

Τρίκαλα: βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγγενής του συνταξιούχου ναυτικού τον βρήκε νεκρό στο σπίτι του.

Νεκρός μέσα στο σπίτι του βρέθηκε ένας 76χρονος άνδρας σε χωριό των Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Trikalanews.gr πρόκειται για έναν συνταξιούχο ναυτικό από τη Μεγάρχη. Ο άνδρας ζούσε μόνος και τον βρήκε οικείο του πρόσωπο το πρωί της Κυριακής. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Τρικάλων αλλά ήδη ήταν νεκρός.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και ο θάνατός του οφείλεται πιθανότατα σε παθολογικά αίτια.

Ωστόσο, την αιτία θανάτου θα δείξει η νεκροψία – νεκροτομή που θα γίνει από την ιατροδικαστική υπηρεσία.

Ειδήσεις σήμερα:

“Τουρισμός για όλους” - Κικίλιας: Νέα κλήρωση για voucher τον Ιανουάριο

Σεισμός στην Λέσβο - Παπαζάχος: Οι κάτοικοι να είναι σε επιφυλακή, γιατί….

Μεξικό: Αιματηρή απόδραση και έφοδος ενόπλων σε φυλακή (εικόνες)