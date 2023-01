Γρεβενά

Γρεβενά: Λευκά λουλούδια και μπαλόνια για το τελευταίο αντίο στον Θωμά

Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον 6χρονο Θωμά που έφυγε από τη ζωή, δίνοντας ζωή σε άλλα παιδάκια.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον 6χρονο Θωμά από τα Γρεβενά, στον Ιερό Ναό της Ευγγελίστριας. Ράγισαν καρδιές και δίδαξαν ίσως οι γονείς του μικρού με την απόφασή τους να δωρίσουν τα όργανά του.

Με λευκά μπαλόνια, λουλούδια στα χέρια και μάτια βουρκωμένα, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον μικρό Θωμά. Το θαύμα, που περίμεναν οι γονείς του, δεν ήρθε, ο μονάκριβος γιος τους πέταξε για τη γειτονιά των αγγέλων.

Συντετριμμένες οι δασκάλες του, θα θυμούνται πάντα το γελαστό αγοράκι, που ήταν γεμάτο ζωντάνια.

Συγκλονισμένοι όλοι, και από το μεγαλείο ψυχής που έδειξαν οι γονείς του μικρού, παίρνοντας την απόφαση να δωρίσουν τα όργανά του.

Η οικογένεια του εξάχρονου ζήτησε αντί για στεφάνια , τα χρήματα να δοθούν για την αγορά και τη δωρεά απινιδωτών, στα δημοτικά σχολεία των Γρεβενών.

Εικόνες: thestival.gr

