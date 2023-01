Σέρρες

Σέρρες: Φωτιά και εκρήξεις σε αυτοκίνητο στην είσοδο βενζινάδικου (βίντεο)

Αναστάτωση στις Σέρρες με ένα αυτοκίνητο να πιάνει φωτιά, πολύ κοντά στις αντλίες βενζινάδικου.



Νύχτα αγωνίας στις Σέρρες, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε αυτοκίνητο πολύ κοντά στις αντλίες βενζινάδικου.

Στο βίντεο που τράβηξαν κάτοικοι της περιοχής στις Σέρρες, φαίνεται το αυτοκίνητο να έχει πάρει φωτιά και στη συνέχεια να φτάνουν οι πυροσβέστες, που κατάφεραν να την σβήσουν πριν επεκταθεί.

Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος και η αγωνία των κατοίκων έντονη. Στο σημείο υπήρχε ακόμα ένα ΙΧ και πολύ κοντά οι αντλίες του βενζινάδικου, που ήταν κλειστό.

