Κάλυμνος - τροχαίο δυστύχημα: 17χρονος ξεψύχησε στην άσφαλτο

Θρήνος για το νέο παιδί. Τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης του στο μηχανάκι.

Την τελευταία του πνοή άφησε στην άσφαλτο ένας 17χρονος νέος στην Κάλυμνο.

Ο άτυχος νεαρός οδηγούσε το μηχανάκι του, έχοντας και συνεπιβάτη, όταν συνέβη το τροχαίο δυστύχημα, στην περιοχή της Αναλήψεως πριν από το γήπεδο, το πρωί της Κυριακής 8 Ιανουαρίου.

Ο συνεπιβάτης στο μηχανάκι τραυματίστηκε ελαφρά. Έρευνα για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διεξάγεται από το ΑΤ Καλυμνίων.

