Κορινθία

Τροχαίο στο Ξυλόκαστρο - Καταγγελία: Ανασφάλιστη η 45χρονη που σκοτώθηκε εν ώρα εργασίας

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ καταγγέλλει ότι η εργαζόμενη στην καθαριότητα του δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δούλευε χωρίς σύμβαση. Η απάντηση του Δήμου.

Στην καταγγελία ότι η 45χρονη μητέρα δύο παιδιών υπάλληλος καθαριότητας στον δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης η οποία σκοτώθηκε όταν τα ξημερώματα της Κυριακής αυτοκίνητο έπεσε στο απορριμματοφόρο στο οποίο βρισκόταν για την αποκομιδή σκουπιδιών, εργαζόταν ανασφάλιστη προχώρησε η ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την Δευτέρα από την ομοσπονδία εργαζομένων στους δήμους «τόσο η αδικοχαμένη εργαζόμενη καθαριότητας όσο και το υπόλοιπο πλήρωμα του απορριμματοφόρου φέρεται να είναι ανασφάλιστο, δίχως εργασιακή σχέση με τον Δήμο. Και εάν αυτό επιβεβαιωθεί θα μιλάμε για «έγκλημα» και όχι για δυστύχημα για το οποίο κανείς δεν θα συζητά σε δέκα (10) ημέρες».

Το ίδιο είχε αναφέρει και ο πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Νίκος Τράκας λέγοντας ότι «η σύμβαση εργασίας της 45χρονης πολύτεκνης μητέρας είχε λήξει και για είκοσι μέρες δούλευε χωρίς να έχει καλύψη»

Διαψεύδει ο αντιδήμαρχος Ξυλοκάστρου

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Ξυλοκάστρου, Σπύρος Αποστολόπουλος, διέψευσε την καταγγελία, τονίζοντας πως «όλοι οι εργαζόμενοι στον δήμο μας είναι ασφαλισμένοι κανονικά».

«Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Η άτυχη εργαζόμενη ήταν κανονικά ασφαλισμένη, καθώς και το υπόλοιπο πλήρωμα του απορριμματοφόρου. Εκφράζουμε τη βαθιά οδύνη μας για το τραγικό περιστατικό και τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια της εργαζόμενης. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να σταθούμε στο πλάι της οικογένειας που θρηνεί την απώλειά της» ανέφερε, μιλώντας στο loutrakiblog.gr.

Απαντώντας στο πότε έληξε η 5μηνη σύμβαση της 45χρονης, ο κ. Αποστολόπουλος ανέφερε πως: «Έληξε αν θυμάμαι καλά μέσα Δεκεμβρίου, δεν είμαι του διαδικαστικού. Όμως υπάρχουν και άλλα προγράμματα συμβάσεων ορισμένου χρόνου για εργαζόμενους με τον δήμο. Η συγκεκριμένη γυναίκα έχει συνάψει νέα σύμβαση, εργαζόταν νόμιμα και βεβαίως ασφαλισμένη. Νόμιμα εργάζονται όλοι οι εργαζόμενοι του δήμου μας.»

Όσον αφορά, δε, το δυστύχημα δήλωσε ότι «το απορριμματοφόρο πραγματοποιούσε τακτικό δρομολόγιο, είχε φάρους, αλάρμ και ό,τι προβλέπεται. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι που μια νέα γυναίκα, έχασε τη ζωή της εν ώρα εργασίας με αυτό τον τρόπο. Το ΙΧ καρφώθηκε με ταχύτητα πίσω από το απορριμματοφόρο και τη σκότωσε. Αυτό που προέχει τώρα είναι να σταθούμε δίπλα στην οικογένειά της»

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας άνδρας έπεσε, υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες, με ταχύτητα πάνω στο απορριμματοφόρο και χτύπησε τη γυναίκα υπάλληλο του Δήμου η οποία εκείνη την ώρα βρίσκονταν στο ανυψωτικό, ώστε να αδειάσει τα σκουπίδια.

Η άτυχη γυναίκα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείου Κορίνθου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Ο οδηγός του Ι.Χ. τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Κορίνθου.

