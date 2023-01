Ημαθία

Παιδοκτονία στη Βέροια: Αναπαράσταση για τον θάνατο του μωρού στο φράγμα του Αλιάκμονα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η διαδικασία βιντεοσκοπείται από αστυνομικό και η περιοχή έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις.

Στο σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή το 11 μηνών βρέφος, επέστρεψε η 29χρονη κατηγορούμενη μητέρα του, προκειμένου να γίνει αναπαράσταση του θανάτου, έπειτα από σχετική παραγγελία που έδωσε ο Ανακριτής Βέροιας, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση.

Γύρω στις 10 το πρωί, η 29χρονη έφτασε, συνοδεία αστυνομικών, στο φράγμα του Αλιάκμονα, έξω από τη Βέροια, εκεί όπου βρέθηκε νεκρό, στα παγωμένα νερά του, το μικρό κοριτσάκι. Η κατηγορούμενη μητέρα, η οποία, μετά την απολογία της στον ανακριτή κρίθηκε προφυλακιστέα, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, αναμένεται να περιγράψει λεπτό προς λεπτό τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ημέρα, από τη στιγμή που έφτασε με ταξί στο φράγμα μέχρι που εγκατέλειψε το σημείο, ρίχνοντας προηγουμένως το παιδί της στα νερά, όπως της αποδίδει το κατηγορητήριο.

Στην απολογία της, η 29χρονη είχε αρνηθεί την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με την οποία διώκεται, υποστηρίζοντας ότι επισκέφθηκε το φράγμα αφήνοντας το βρέφος να παίξει στην τεχνητή λίμνη της Αγίας Βαρβάρας. «Δεν το έριξα στο νερό. Μπουσούλησε κι έπεσε στη λίμνη χωρίς να το δω», φέρεται να υποστήριξε η 29χρονη, ενώ εμφανίστηκε μετανιωμένη που άφησε το παιδί αβοήθητο. «Εάν γύριζα τον χρόνο πίσω θα ήθελα να είχα βοηθήσει το παιδί μου», απολογήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες.

Στο σημείο της αναπαράστασης βρίσκεται δικαστικός λειτουργός, ενώ η διαδικασία βιντεοσκοπείται από αστυνομικό και η περιοχή έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις. Μετά την ολοκλήρωση της αναπαράστασης, η 29χρονη θα επιστρέψει στα κρατητήρια της Ασφάλειας Βέροιας, όπου κρατείται από τη στιγμή της σύλληψής της.

Η ίδια είχε υποβάλει αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, εξέταση που αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες και στη συνέχεια θα μεταχθεί στις φυλακές στο πλαίσιο της προσωρινής κράτησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κάλυμνος - τροχαίο δυστύχημα: 17χρονος ξεψύχησε στην άσφαλτο

Παναγιώτης Τζένος: Θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του δημοσιογράφου

Κορονοϊός – Παυλάκης: Να επιστρέψει η υποχρεωτική χρήση μάσκας στα σχολεία