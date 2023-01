Ηλεία

Αρχαία Ολυμπία: πέθανε ξαφνικά 15χρονος μαθητής

Τραγωδία στην Ηλεία με τον θάνατο ενός μαθητή. Τα αδέρφιατου τον βρήκαν νεκρό στο κρεβάτι του.

Μία σοκαριστική είδηση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Αρχαίας Ολυμπίας, στην Ηλεία, με τον αιφνίδιο θάνατο ενός 15χρονου μαθητή.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 15χρονος, βρέθηκε νεκρός στο χωριό Λαλά, από τα αδέρφια του το πρωί της Δευτέρας.

Τα αδέρφια του, πήγαν να τον ξυπνήσουν για το σχολείο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με το τραγικό αυτό γεγονός.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία σχετικά με τα αίτια του θανάτου του, στα οποία αναμένεται να ρίξει φως η νεκροψία – νεκροτομή.

