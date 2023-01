Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - βιασμός 9χρονης: Στη φυλακή ο 17χρονος

Ποινική δίωξη κατά του 17χρονου που κατηγορήθηκε για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 9χρονης. Τι λέει ο ίδιος.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 17χρονος Ολλανδός που συνελήφθη στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης μετά από καταγγελία μητέρας ότι προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης της. Εναντίον του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό, πράξη την οποία αρνήθηκε κατά την απολογία του στον ανακριτή.

Δεν έπεισε όμως με τους ισχυρισμούς και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση. ην καταγγελία είχε κάνει η ολλανδικής καταγωγής μητέρα της ανήλικης παθούσας, στο σπίτι της οποίας φιλοξενείτο ο κατηγορούμενος. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η ίδια, τους συνέδεαν φιλικοί δεσμοί οικογενειακοί και γι’ αυτό είχαν αναλάβει την φιλοξενία του.

Ο 17χρονος είχε εντοπιστεί στις 3 Ιανουαρίου από αστυνομικούς της Ασφάλειας Ωραιοκάστρου και συνελήφθη, παρά την προσπάθειά του να ξεφύγει, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε ένα εργαλείο – σκαλιστήρι.

