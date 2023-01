Χανιά

Χανιά: νεκρός βρέθηκε άνδρας μέσα σε πηγάδι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε τραγωδία εξελίχθηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός άνδρα στην Κρήτη.

(εικόνα αρχείου)

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η αναζήτηση ενός άνδρα στην περιοχή Μουρί Σφακίων στα Χανιά της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες τον άτυχο 50χρονο αναζητούσαν συγγενικά του πρόσωπα τα οποία είχαν ενημερώσει αστυνομία και πυροσβεστική για την εξαφάνιση του.

Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Δευτέραςμ εντοπίστηκαν προσωπικά αντικείμενα του άνδρα έξω από πηγάδι και αμέσως στο σημείο έσπευσαν 2 οχήματα του Πυροσβεστικού Σταθμού Βρυσών, που έστησαν επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του άνδρα, που όμως ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, στην επιχείρηση συμμετείχαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό συμβάν διερευνώνται.

Χωρίς τις αισθήσεις του #ανασύρθηκε άνδρας από πηγάδι, στην περιοχή Μουρί Σφακίων Κρήτης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 9, 2023

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κάλυμνος - τροχαίο δυστύχημα: 17χρονος ξεψύχησε στην άσφαλτο

Κορονοϊός – Παυλάκης: Να επιστρέψει η υποχρεωτική χρήση μάσκας στα σχολεία

Υπόθεση Χειμάρα: παρέμβαση του οικονομικού εισαγγελέα