Αρκίτσα: Αναγνωρίστηκε η απανθρακωμένη σορός

Οι συγγενείς του άνδρα αναγνώρισαν τα αντικείμενά του και πλέον αναμένεται το DNA για οριστικές απαντήσεις.

(εικόνα αρχείου)

Σε 73χρονο συνταξιούχο ναυτικό από τη Λάρισα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 12 του περασμένου Δεκέμβρη, φέρεται να ανήκει η σορός που βρέθηκε καμένη και κατασπαραγμένη από άγρια ζώα σε ελαιοπερίβολο στην περιοχή της Αρκίτσας το μεσημέρι του Σαββάτου (7/1).

Τα στοιχεία που είχαν βρεθεί στον τόπο που εντοπίστηκε η σορός, όπως η τραγιάσκα και τα πέδιλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, αναγνωρίστηκαν από τους οικείους του, ενώ έχει ληφθεί και dna για την οριστική ταυτοποίηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι συγγενείς του γνώριζαν ότι ο 73χρονος είχε μεταβεί με λεωφορείο στην Αθήνα με την επιθυμία να μην τον αναζητήσει κανείς. Δεν αποκλείεται να κατέβηκε στον κόμβο της εθνικής οδού στην Αρκίτσα, που είναι πολύ κοντά στον τόπο που βρέθηκε η σορός και να έκανε κακό στον εαυτό του

Αναμένονται ωστόσο και τα αποτελέσματα της νεκροψίας - νεκροτομής, για τα ακριβή αίτια θανάτου του συνταξιούχου ναυτικού.

Πηγή: lamiareport.gr

