Τροχαίο: Βρέθηκε νεκρός σε χαράδρα

Νεκρός εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό του ένας άνδρας, σε χαράδρα επαρχιακού δρόμου.

Τραγικό θάνατο βρήκε 53χρονος σε τροχαίο που σημειώθηκε στο Κομνήνιο Βέροιας.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα το οποίο οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα.

Ο άτυχος άντρας χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Χωρίς αισθήσεις #απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΕΙΧ όχημα, συνεπεία τροχαίου και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, στην περιοχή Κομνήνειο Βέροιας. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 9, 2023

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

