Δράμα

Δράμα: Τους έταζε πέλλετ και τους έπαιρνε τα λεφτά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απατεώνας κατάφερε να πάρει χρήματα από πολίτες στους οποίους έταξε πέλλετ.

Έντεκα άτομα κατάφερε να εξαπατήσει επιτήδειος, ο οποίος έπειθε κατοίκους οικισμών και περιοχών της Δράμας να του προκαταβάλουν χρηματικά ποσό προκειμένου να τους προμηθεύσει με πέλλετ, χωρίς ουδέποτε να τους παραδώσει την προσυμφωνηθείσα καύσιμη ύλη.

Εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία, αφού από την παράνομη δράση του κατάφερε να αποσπάσει συνολικά το χρηματικό ποσό των 7000 ευρώ.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Δράμας.

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΒΑ: Νίκη για τους Μπακς με double double Αντετοτοκούνμπο

“Πράσινα Ταξί”: Αυλαία για τις αιτήσεις

ΗΠΑ: Μαθητής πυροβόλησε δασκάλα και εκείνη έσωσε τους μαθητές (εικόνες)