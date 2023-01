Παράξενα

Λαμία: Σκάφος βγήκε στη στεριά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ισχυροί άνεμοι έκοψαν τα σχοινιά κι έστειλα το σκάφος... για βόλτα στην στεριά.

Προβλήματα από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην ανατολική Φθιώτιδα, προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει την χώρα.

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις που έπνεαν από το βράδυ στην ανατολική Φθιώτιδα, είχαν ως αποτέλεσμα στις Ράχες ιστιοπλοϊκό να βρεθεί στη στεριά.

Το κακό δεν άργησε να γίνει όταν κόπηκαν από τη θαλασσοταραχή τα σκοινιά που το σκάφος περνά στο ρεμέτσο.

Δεν είναι μάλιστα η πρώτη φορά που έχει συμβεί κάτι τέτοιο στο λιμάνι των Ραχών, αν και ο Ιανουάριος δεν είναι από τους μήνες που συνηθίζονται τέτοια φαινόμενα.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Έβαλε φωτιά στο σπίτι του κι έκανε βουτιά θανάτου στο κενό (εικόνες)

Χαλάνδρι: Αιματηρή ληστεία στη μέση του δρόμου

Melisses: αιφνίδια αποχώρηση ιδρυτικού μέλους