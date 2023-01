Ηράκλειο

Ηράκλειο: Δέντρο έπεσε σε πολυσύχναστη λεωφόρο (εικόνες)

Ένας άντρας τραυματίστηκε από την πτώση του δέντρου, που "ξύπνησε" θλιβερές μνήμες...

Αναστάτωση προκλήθηκε από πτώση δέντρου στη Λεωφόρο Ικάρου, έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους του Ηρακλείου που οδηγεί στο κέντρο της πόλης, γύρω έντεκα το πρωί.

Από την πτώση τραυματίστηκε διερχόμενος πεζός άνδρας, 71 ετών, ευτυχώς ελαφριά. Στο σημείο έσπευσαν το ΕΚΑΒ, ωστόσο ευτυχώς δε χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πηγές, ο 71χρονος είχε τύχη "βουνό" αφού επάνω του έπεσαν μόνο... μερικά φύλλα από το δέντρο συνεπώς αρνήθηκε ο ίδιος τη μεταφορά του στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Στην περιοχή έφτασε κλιμάκιο της πυροσβεστικής αλλά και της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου για την κοπή και απομάκρυνση του δέντρου.

Το περιστατικό "ξύπνησε" μνήμες από τη φονική πτώση δέντρου στο Ηράκλειο, που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνδρα.

