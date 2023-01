Εύβοια

Ναρκωτικά - Χαλκίδα: Αστυνομικός σκύλος εντόπισε κάνναβη σε σπίτι (εικόνες)

Πώς ο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ξετρύπωσε την ποσότητα ινδικής κάνναβης που ήταν κρυμμένη στο σπίτι.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της Ασφάλειας Χαλκίδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συνελήφθη 53χρονος το πρωί της Δευτέρας 9 Ιανουαρίου 2023 στη Χαλκίδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας για παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με κατοχή και διακίνηση κάνναβης από τον ανωτέρω, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 αυτοσχέδιες συσκευασίες , οι οποίες περιείχαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 2.141 γραμμαρίων,

, οι οποίες περιείχαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 2.141 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 4.450 ευρώ, καθώς και

1 κινητό τηλέφωνο.

Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.

Πηγή: eviazoom.gr





