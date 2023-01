Αχαΐα

Πάτρα: “άνοιξαν”... οι ουρανοί με χαλάζι στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, θέτοντας σε επιφυλακή και την Αχαΐα.

Το μικρό κύμα κακοκαιρίας που μπορεί να ταλαιπωρεί αρκετά σημεία της χώρας, είναι ορατό και στην πόλη της Πάτρας, αφού το μεσημέρι της Τρίτης 10 Ιαουαρίου 2023 άνοιξαν οι ουρανοί με χαλάζι.

Σε ισχύ βρίσκεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε χθες η ΕΜΥ, θέτοντας σε επιφυλακή και τον κρατικό μηχανισμό στην Αχαΐα.

Πηγή βίντεο: facebook.com/ Forecast Weather Greece

Το μίνι κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, κατά τόπους χαλαζοπτώσεις και από θυελλώδεις ανέμους εντάσεως 8 (Ιόνιο) και τοπικά 9 μποφόρ στα πελάγη, θα διαρκέσει σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σε ανακοίνωση της η Πολιτική Προστασίας του Δήμου Πατρέων οι υπηρεσίες του οπίου βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή και επιχειρησιακή ετοιμότητα, συστήνει στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους, ειδικότερα τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καλιφόρνια: Καταστροφικές πλημμύρες – Εκκενώνονται επαύλεις διασήμων (εικόνες)

Άγιος Παντελεήμονας: Σύλληψη για αρπαγή, βιασμό και κλοπή γυναίκας

ΠΟΘΑ: Καλλιτεχνική διαμαρτυρία για το προσοντολόγιο (εικόνες)