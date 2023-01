Δωδεκανήσα

Ρόδος: Ο δολοφόνος της Ελένης Τοπαλούδη δικάζεται για τροχαίο

Για πότε έχει προσδιοριστεί η δίκη με κατηγορούμενο τον δολοφόνο της Ελένη Τοπαλούδη.

Για την 16η Ιανουαρίου 2023 έχει προσδιοριστεί η εκδίκαση ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου υπόθεσης με κατηγορούμενο τον 23χρονο Ε.Κ. του Χ., που έχει καταδικαστεί για την δολοφονία και τον βιασμό της φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη με έναν 21χρονο σήμερα Αλβανό.

Το τροχαίο συνέβη στις 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 17.00 εντός του οικισμού Πεύκων Λινδίων.

Ο αθλητής της πάλης Χρήστος Κελετζιάν εκινείτο με την βέσπα του με κατεύθυνση από Ε.0 Λάρδου- Λίνδου προς τους Πεύκους όταν συγκρούστηκε μετωπικά με μια μηχανή μάρκας Yamaha, οδηγός της οποίας ήταν ο 23χρονος.

Αποτέλεσμα ήταν να ανατραπεί από την μηχανή, να σπάσει και τα δύο ζυγωματικά του προσώπου του και να μεταφερθεί επειγόντως στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» στην Αθήνα. Υπεβλήθη σε λεπτή χειρουργική επέμβαση προκειμένου να του τοποθετηθούν λάμες τιτανίου.

Του αποδίδεται ότι δεν επέδειξε τη δέουσα σύνεση κατά την οδήγηση, δεν είχε διαρκώς τεταμένη την προσοχή του, ούτε είχε τον πλήρη έλεγχο του οχήματός του ρυθμίζοντας την ταχύτητα αυτού με βάση τις επικρατούσες συνθήκες της οδού, οδηγούσε δε τη μοτοσυκλέτα του στην μία ρόδα («σούζα»), με συνέπεια να συγκρουστεί με το κανονικώς κινούμενο, σε αντίθετη κατεύθυνση επί της ανωτέρω οδού, δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο Χρήστος-Χράντ Κελετζιάν.

Ο αθλητής αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις χωρίς να έχει προσδιοριστεί η επάνοδός του, χάνοντας και ένα συμβόλαιο που αφορά σε αθλητικές επιδείξεις στο Λος Αντζελες, το οποίο θα του απέφερε ένα σεβαστό ποσό.

