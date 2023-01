Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Φωτιά σε επιχείρηση: νεκρός ο εγκαυματίας ιδιοκτήτης

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο άνδρας τελικά υπέκυψε στα εγκαύματά του.

Τραγική ήταν η εξέλιξη της υγείας του ιδιοκτήτη εργαστηρίου παρασκευής αιθέριων ελαίων, στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μετά από φωτιά στην επιχείρησή του, στο Νέο Ρύσιο Θεσσαλονίκης, υπέστη σοβαρά εγκαύματα και τελικά κατέληξε.

Η φωτιά ξέσπασε στην επιχείρηση το απόγευμα της 4ης Ιανουαρίου. Ένας από τους ανθρώπους που έσπευσαν να βοηθήσουν τον ιδιοκτήτη του παρασκευαστηρίου είχε σοκάρει με τα όσα δήλωσε στο thestival.gr: «Ακούσαμε φωνές και είδαμε τον άνθρωπο να φλέγεται. Αρπάξαμε το λάστιχο και έναν πυροσβεστήρα και τρέξαμε προς το μέρος του. Προλάβαμε και σβήσαμε τη φωτιά όμως είχε πολλά εγκαύματα. Μέχρι και τη στιγμή που τον πήρε το ασθενοφόρο είχε τις αισθήσεις του».

Ο ιδιοκτήτης του εργαστηρίου παρασκευής αιθέριων ελαίων είχε μεταφερθεί αρχικά σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου όπου νοσηλευόταν στη ΜΕΘ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

