Θεσσαλονίκη: Λύθηκε “θρίλερ” δολοφονίας μετά από χρόνια

Με διεθνή συνεργασία εξιχνιάστηκε η δολοφονία άνδρα που είχε βρεθεί νεκρός σε παράδρομο της Εθνικής Οδού.

Την εξιχνίαση ανθρωποκτονίας με θύμα 33χρονο από το Ιράν, η σορός του οποίου είχε εντοπιστεί τον Σεπτέμβριο του 2020 σε παράδρομο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών, στο ύψος του Σχολαρίου, φέροντας τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Όπως έγινε γνωστό, ως δράστες ταυτοποιήθηκαν δύο υπήκοοι Ιράκ, ηλικίας 39 και 53 ετών, εκ των οποίων ο πρώτος είναι ήδη προφυλακισμένος για εμπλοκή σε υπόθεση παράνομης διακίνησης αλλοδαπών, ενώ ο δεύτερος φέρεται να διέφυγε στην πατρίδα του και σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τα ίχνη του 33χρονου χάθηκαν στις 15 Αυγούστου του ίδιου έτους, όταν μετέβη σε περιοχή της Χαλκιδικής, από κοινού με τους δύο κατηγορούμενους, με τους οποίους φέρεται να διατηρούσε φιλικές σχέσεις. Κατά πληροφορίες, οι δράστες δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεταναστών και τα κίνητρα της πράξης τους φαίνεται να συνδέονται με διαφορές που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη δράση.

Η ταυτοποίησή τους ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης αστυνομικής έρευνας του Τμήματος Εγκλημάτων Ζωής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν -μεταξύ άλλων- στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από ξένες αστυνομικές υπηρεσίες, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

