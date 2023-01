Κορινθία

Κόρινθος: Διακομιδή παιδιού συνοδεία αστυνομικών

Σε ελάχιστο χρόνο έφτασε το άρρωστο παιδί στο νοσοκομείο, συνοδεία των αστυνομικών.

«Γέφυρα σωτηρίας» για την άμεση και ασφαλή μεταφορά παιδιού στο νοσοκομείο Κορίνθου έστησαν αστυνομικοί του τμήματος Βέλου – Βόχας.

Η επείγουσα κινητοποίηση για τη διακομιδή του παιδιού πραγματοποιήθηκε, χθες, Τρίτη.

Το αγοράκι χρειάστηκε να μεταβεί άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για να του παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη, με τους γονείς του να ενημερώνουν το Αστυνομικό Τμήμα Βραχατίου, για να συνδράμουν στο περιστατικό.

Άμεσα, το πλήρωμα του περιπολικού έφτασε και συνόδευσε με ασφάλεια και σε χρόνο ρεκόρ το 3χρονο παιδί στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου εκεί οι ιατροί του παρείχαν περίθαλψη και πλέον το παιδί είναι καλά στην υγεία του.

Οι γονείς εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τους αστυνομικούς προσφέροντάς τους ένα κουτί γλυκά.

