Σεισμός στην Λέσβο - Αυτοψίες: Πόσα ακίνητα κρίθηκαν ακατάλληλα

Μηχανικοί του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποτιμούν τις ζημιές στα πληγέντα κτήρια του νησιού.

Ως μη κατοικήσιμα, από τους σεισμούς στη Λέσβο, έχουν χαρακτηριστεί 17 σπίτια. Επίσης, έχει κριθεί ακατάλληλος ένας επαγγελματικός χώρος και ένα δημόσιο κτήριο, σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών.

Όπως σημειώνεται, συνεχίζονται και σήμερα, Τετάρτη 11 Ιανουαρίου, με αμείωτο ρυθμό οι έλεγχοι και οι αυτοψίες από μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και Δημόσια κτήρια των πληγεισών περιοχών στους Δήμους Μηθύμνας και Μανταμάδου της Λέσβου.

Στις πληγείσες περιοχές γίνεται αποτίμηση των ζημιών στα πληγέντα κτήρια (κατοικίες, δημόσια κτήρια, σχολικές μονάδες, κέντρα υγείας) από μηχανικούς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Έως το τέλος της χθεσινής ημέρας έχουν διεξαχθεί αυτοψίες σε 109 κτίρια:

Από αυτές 99 αφορούν σε κατοικίες, εκ των οποίων οι 17 έχουν κριθεί μη κατοικήσιμες.

Επίσης, έχουν ελεγχθεί 6 επαγγελματικοί χώροι, εκ των οποίων ακατάλληλος είναι ο 1.

Όσον αφορά τους ιερούς ναούς και τα δημόσια κτήρια «κίτρινα» έχει χαρακτηριστεί το 1 από τις 3 αυτοψίες, ενώ σε άλλα κήίρια (αποθήκες, στάβλους) 1 κρίθηκε μη κατοικήσιμο.

