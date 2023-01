Σάμος

Σάμος - Κηδεία Ειρηναίου: Πλήθος κόσμου για τον πρώην πατριάρχη Ιεροσολύμων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παρόν έδωσαν και οι τοπικές αρχές του νησιού με τον Δήμο Ανατολικής Σάμου

Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χώρας Σάμου τελέστηκε σήμερα η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Πατριάρχη πρώην Ιεροσολύμων Ειρηναίου, ο οποίος εκοιμήθη χθες, Τρίτη 10 Ιανουαρίου, σε ηλικία 84 ετών.

Στην Εξόδιο Ακολουθία παρέστησαν οι τοπικές αρχές του νησιού με τον Δήμο Ανατολικής Σάμου να αποφασίζει με ψήφισμά του όπως παραμείνουν μεσίστιες οι σημαίες την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας σε όλα τα δημοτικά καταστήματα και κτήρια του Δήμου.





Ο μακαριστός Ειρηναίος ετάφη στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού Σάμου. Όπως υπενθυμίζει η Ιερά Μητρόπολη στην ανακοίνωση της ο μακαριστός είναι ο τέταρτος Πατριάρχης Ιεροσολύμων που αναδείχθηκε από τη συγκεκριμένη Μονή. Είχαν προηγηθεί οι Σάμιοι Πατριάρχες Κύριλλος Β’, Ιερόθεος και Τιμόθεος.

Η σορός του εκλιπόντος Πατριάρχη τέθηκε χθες το απόγευμα σε λαϊκό προσκύνημα στο Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ελευθερίου όπου τελέστηκε Τρισάγιο από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο.

Το βράδυ τελέστηκε ιερά αγρυπνία ενώπιον του σκηνώματος με πιστούς να προσέρχονται να προσκυνήσουν και να λάβουν για τελευταία φορά την ευχή του μακαριστού πρώην Ιεροσολύμων Ειρηναίου.

Πηγές: samosvoice.gr, orthodoxianewsagency.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παλαιό Φάληρο: Ληστές έδεσαν οικογένεια και “άδειασαν” το σπίτι

Ιώσεις - Τζανάκης: Δύσκολες οι επόμενες 3 εβδομάδες, με 500000 κρούσματα (βίντεο)

Ρόδος: θρίλερ με θάνατο δικηγόρου από πυροβολισμό