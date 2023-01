Ηράκλειο

Ηράκλειο: άνδρας καταπλακώθηκε από δέντρο στην Σητεία

Για καλή του τύχη, άμεση ήταν η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ, το οποίο τον ανέσυρε ζωντανό

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τρίτης 11 Ιανουαρίου 2023, όταν ηλικιωμένος άνδρας καταπλακώθηκε από ελιά στην Σητεία της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ηλικίας περίπου 82 ετων πραγματοποιούσε εργασίες κοπής δέντρων στην περιοχή.

Άμεσα στο σημείο έσπεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τέσσερις άνδρες της Πυροσβεστικής με δύο οχήματα.

Με τη χρήση διασωστικής σειράς απεγκλωβίστηκε τραυματίας ηλικιωμένος, έπειτα από καταπλάκωσή του από δέντρο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., στην Κάτω Επισκοπή, στη #Σητεία Κρήτης. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 11, 2023

Ο 82χρονος απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στο κέντρο Υγείας της περιοχής και η υγεία του είναι καλή.

