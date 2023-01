Φθιώτιδα

Κακοποίηση ανηλίκων: 29 χρόνια φυλάκισης στον ηλικιωμένο που βίαζε τα εγγόνια του!

Με ομόφωνη απόφασή του, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας διατήρησε την ποινή που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα από το ΜΟΔ Άμφισσας, χωρίς να αναγνωρίσει ελαφρυντικά.



Παρέμεινε η ποινή κάθειρξης των 29 ετών στον 74χρονο - σήμερα - Λαμιώτη δικηγόρο που κατηγορείται για το βιασμό των εγγονιών του, υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο τον Ιούνιο του 2018.

Με ομόφωνη απόφασή του, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας διατήρησε την ποινή που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα από το ΜΟΔ Άμφισσας, χωρίς να αναγνωρίσει τα ελαφρυντικά του προηγούμενου σύννομου βίου αλλά και της καλής διαγωγής μετά την πράξη. Επισημαίνεται ότι εκτιτέα ποινή είναι τα 20 έτη.

Επιμένει ότι είναι αθώος

Όπως και στη δίκη σε πρώτο βαθμό, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι είναι αθώος και επικαλέστηκε το στοιχείο ότι δε βρέθηκε δικό του DNA στα παιδιά

Από την άλλη, τόσο οι καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας, όσο και τα λοιπά στοιχεία, όπως οι πραγματογνωμοσύνες ψυχολόγων και η ιατροδικαστική έκθεση, πιστοποιούν την κακοποίηση των παιδιών, σύμφωνα με το Δικαστήριο.



Σε αυτά που ακούστηκαν στη δικαστική αίθουσα ξεχώρισαν οι περιγραφές για την άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τα δύο παιδιά ηλικίας 7 και 9 ετών, ειδικά μετά το χαμό της προγιαγιάς τους.

