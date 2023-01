Λάρισα

Εθνική Οδός: Εκτροπή φορτηγού γέμισε τον δρόμο με σιτάρι (εικόνες)

Τροχαίο με φορτηγό να εκτρέπεται στον παράδρομο της Εθνικής Οδού.

Τροχαίο ατύχημα με φορτηγό που μετέφερε σιτάρι σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης λίγο έξω από τη Λάρισα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στον παράδρομο της Εθνικής οδού, μετά τα διόδια Μοσχοχωρίου και στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, όταν για άγνωστη αιτία το φορτηγό βγήκε εκτός πορείας με αποτέλεσμα να ανοίξει η καρότσα του και να βρεθεί στο δρόμο όλο το σιτάρι που μετέφερε.

Στο σημείο βρέθηκε η Ελληνική Αστυνομία για να ρυθμίσει την κυκλοφορία, ενώ ο οδηγός του φορτηγού δεν τραυματίστηκε.

Πηγή: larissanet.gr

