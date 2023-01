Αιτωλοακαρνανία

Σπείρα διέπραξε ληστείες σε 24 πόλεις με χρυσή λεία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο είναι το τεράστιο ποσό που μάζεψε συνολικά η σπείρα μέσω των ληστειών που διέπραξε.

Εξαρθρώθηκε, μετά από μεθοδική και συνδυαστική έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου, εγκληματική οργάνωση που ενέχεται σε σωρεία κλοπών από οικίες στην ελληνική επικράτεια.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν σήμερα το πρωί, σε περιοχές της Αττικής, στην Πάτρα, στην Θεσσαλονίκη και στη Λαμία, συνολικά έντεκα ημεδαποί (έξι άνδρες – πέντε γυναίκες) Ρομά, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Για την σύλληψη των δραστών οργανώθηκε ευρείας κλίμακα αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγρινίου, η οποία υλοποιήθηκε με την συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας της ΟΠΚΕ και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου, των Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Πατρών, Λαμίας, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης / ΤΠΚΕ, της Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι. Θεσσαλονίκης, των Τμημάτων Ασφαλείας Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ευόσμου, Ιλίου, Ξάνθης, Βέροιας, Λειβαδιάς και της ΟΠΚΕ Kαματερού.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και της διάπραξης διακεκριμένων κλοπών.

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας ακόμη δέκα μελών της οργάνωσης (τέσσερις άνδρες – έξι γυναίκες), που βαρύνονται με τα προαναφερόμενα αδικήματα.

Από την ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι, οι ανωτέρω κατηγορούμενοι από τον Ιούλιο του 2022, συγκρότησαν δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, διαπράττοντας 63 διακεκριμένες κλοπές από οικίες, σε διάφορες πόλεις ανά την επικράτεια, κατά τις οποίες αφαίρεσαν συνολικά 178.870 ευρώ, τιμαλφή αξίας 424.900 ευρώ και 43 χρυσές λίρες, μεγάλο μέρος των οποίων μεταπωλούσαν στην Ελλάδα, καθώς και σε χώρες του εξωτερικού.

Πιο συγκεκριμένα, η εγκληματική οργάνωση ανέπτυξε την παράνομη δράση της στις παρακάτω πόλεις : Αγρίνιο, Βόνιτσα, Αθήνα, Μαρούσι, Πέραμα, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Κόρινθο, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Σέρρες, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Άρτα, Δράμα, Βέροια, Ιωάννινα, Βόλο, Λαμία, Κέρκυρα, Λευκάδα, Ηράκλειο και Ρέθυμνο Κρήτης.

Ως προς την μεθοδολογία των μελών της εγκληματικής οργάνωσης επισημαίνεται ότι, δρούσαν με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, προσεγγίζοντας πρωινές και μεσημεριανές ώρες, διαμερίσματα πολυκατοικιών εντός αστικών ιστών.

Σε ότι αφορά στον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της προσποιούμενα τους πωλητές αντικειμένων, προσέγγιζαν τις οικίες, ώστε να διαπιστώσουν την απουσία των ενοίκων και στη συνέχεια με τη χρήση τηλεκάρτας ή δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, διερρήγνυαν ανασφάλιστες πόρτες και διέπρατταν τις κλοπές.

Μετά την τέλεση των κλοπών, οι συνεργοί τους, τους ανέμεναν σε οχήματα διαφυγής, τα οποία ενάλλασσαν κάθε φορά, προκειμένου να καταστεί δυσχερής ο εντοπισμός τους από τις αστυνομικές Αρχές.

Επιπλέον, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επικοινωνούσαν μεταξύ τους μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, ενώ κατά τις συνομιλίες τους χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη φρασεολογία.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των κατηγορουμένων στην Βέροια, στην Ξάνθη και στην Λειβαδιά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 6.500 ευρώ, τέσσερα οχήματα πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM καιπλήθος ρολογιών καθώς και τιμαλφή.

Επισημαίνεται ότι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποκόμισαν από την διάπραξη των κλοπών παράνομο περιουσιακό όφελος, το οποίο ξεπερνά τις 620.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Οι έρευνες συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγρινίου προκειμένου να διακριβωθεί τυχόν συμμετοχή των κατηγορούμενων και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών.

Πηγή:agrinionews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κούγιας για Πισπιρίγκου: η Ανακρίτρια την ρωτούσε αν βλέπει όνειρα, λες και ήταν σε πρωινάδικο (βίντεο)

Τουρκικός Τύπος για τουρκο-λιβυκό μνημόνιο: “απρόσμενη” η δικαστική ακύρωση

Τσίπρας: Το ΕΣΥ είναι ίσως στη χειρότερη στιγμή του