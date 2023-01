Φθιώτιδα

Φθιώτιδα: Ηλικιωμένος οδηγούσε... ανάποδα στην Εθνική Οδό

Ειδοποιήθηκε η Τροχαία και τελικά κατάφεραν να σταματήσουν τον οδηγό

Ανάποδα στον Ε65 μπήκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 11 Ιανουρίου, 76χρονος οδηγός ΙΧΕ κοντά στον κόμβο με την εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας.

Συγκεκριμένα ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο ρεύμα προς Καρπενήσι με κατεύθυνση προς την εθνική οδό, με διερχόμενους να ειδοποιούν την Κεντρική Οδό.

Αμέσως η εταιρία ειδοποίησε την Τροχαία και τελικά κατάφεραν να σταματήσουν τον οδηγό και να τον βάλουν στον… ίσιο δρόμο, χωρίς να προκαλέσει κάποιο ατύχημα ή να κινδυνεύσει ο ίδιος.

Ο 76χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Με προφορική εντολή του Εισαγγελέα Υπηρεσίας αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το Β’ ΤΤ Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

Πηγή: lamiareport.gr

