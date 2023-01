Μαγνησία

Απάτη: παρίσταναν μοντέλο του Χόλυγουντ και του απέσπασαν χρήματα

Το τέχνασμα που χρησιμοποίησαν οι δράστες και ξεγέλασαν το θύμα.

Σε φυλάκιση ενός έτους με αναστολή καταδίκασε χθες το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου δύο αλλοδαπούς κατοίκους Λονδίνου, οι οποίοι κρύβονται πίσω από απάτη κατά ενός 36χρονου σήμερα Βολιώτη, από τον οποίο απέσπασαν περίπου 6000 €, παριστάνοντας γνωστή ηθοποιό του Χόλυγουντ, που δήθεν ήθελε να επενδύσει στα Ελληνικά νησιά.

Στη δίκη αφού διαπιστώθηκε ότι οι δύο κατηγορούμενοι που είναι αφρικανικής καταγωγής και υπάλληλοι τηλεφωνικής εταιρίας της Αγγλίας ήταν απόντες, κατέθεσε ως μάρτυρας το θύμα της απάτης που είναι Βολιώτης, τότε άνεργος και σήμερα επιχειρηματίας αγρότης.

Ο κατηγορούμενος δέχτηκε μηνύματα στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο και μέσω FB από υπαλλήλους, δήθεν από την αμερικανίδα ηθοποιό και μοντέλο Άμπερ Χερντ, ότι δήθεν ενδιαφερόταν να επενδύσει στα Ελληνικά νησιά, σε ξενοδοχεία και όχι μόνο, ζητούσε επιχειρηματία, συνεργάτη, και επέλεξε τον 33χρονο τότε άνδρα.

Ο 36χρονος "τσίμπησε το δόλωμα" και αν και δεν είχε πραγματική εικόνα για τις προθέσεις της «ηθοποιού» – του είχαν γράψει ότι σύντομα θα ερχόταν στην Ελλάδα για να συναντηθούν και να συζητήσουν περισσότερα για τη συνεργασία τους – έδωσε ποσό περίπου 6000 € (που μετατράπηκαν σε στερλίνες και κατέληξαν στον λογαριασμό τριών ανδρών, οι δύο από τους οποίους ταυτοποιήθηκαν και δικάστηκαν χθες).

Το ίδιο κύκλωμα έχει εξαπατήσει σωρεία Ελλήνων

Σε ερώτηση της προέδρου του Δικαστηρίου πως πείστηκε για να καταθέσει χρήματα και ότι συνομιλούσε πράγματι με εκπροσώπους της συγκεκριμένης ηθοποιού, ο παθών απάντησε ότι όλα έγιναν πολύ γρήγορα, άγνωστο γιατί, πίστεψε ότι παρουσιαζόταν μια επιχειρηματική ευκαιρία, κατέθεσε τα χρήματα, αλλά πολύ γρήγορα συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για απάτη.

Ο ίδιος είπε ότι το ίδιο κύκλωμα έχει εξαπατήσει σωρεία Ελλήνων και πρόσθεσε ότι είχε ακούσει για τιε απάτες μέσω διαδικτύου, αλλά δεν πίστεψε ότι θα πέσει θύμα και ο ίδιος.

Αφού κατέθεσε τα χρήματα, ξαφνικά, η … «σταρ του Χόλιγουντ» σταμάτησε την επικοινωνία μαζί του και ο 33χρονος, που τότε ήταν άνεργος και έδωσε όλα τα χρήματά του, κατάλαβε ότι επρόκειτο για απάτη, καθώς σε όλη τη διάρκεια ανταλλαγής μηνυμάτων στην αγγλική γλώσσα, οι δράστες του έγραφαν αληθοφανή στοιχεία για να πιστέψει ότι του έγραφε η ηθοποιός.

Έφθασε μέχρι τον ατζέντη της ηθοποιού…

Από την Εισαγγελία Βόλου, είχε παραγγελθεί προκαταρτική έρευνα και οι αρχές οδηγήθηκαν σε τρεις άνδρες, οι δύο από τους οποίους ταυτοποιήθηκαν (κατέληξαν σε λογαριασμούς τους τα χρήματα του Βολιώτη), ενώ αναζητήθηκε και τρίτος συνεργός τους που δεν εντοπίστηκε.

Ο Βολιώτης θύμα της απάτης έκανε μεγάλο αγώνα μήπως καταφέρει… να πάρει τα χρήματά του πίσω, ήρθε σε επαφή και μίλησε με τις αρμόδιες αρχές στη Μ. Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμη επικοινώνησε με τον ατζέντη της ηθοποιού, που απλά επιβεβαίωσε τους φόβους του, λέγοντάς του εκ μέρους της ότι δεν είχε ποτέ σκοπό να ιδρύσει επιχειρήσεις στη χώρα μας και τελικά δεν κατάφερε να πάρει πίσω τα χρήματά του.

